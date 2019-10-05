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Maltepe'de park halindeki otomobillerin üzerine devrilen okul çatısı havadan görüntülendi

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi.

05.10.2019 10:16Maltepe'de park halindeki otomobillerin üzerine devrilen okul çatısı havadan görüntülendi
Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi. Ortalık savaş alanına dönerken, çöken çatı havadan görüntülendi.

Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle çökerek yol üzerinde bulunan 10'a yakın aracın üzerine devrildi. Araçlarda büyük maddi hasar meydana geldiği görülürken, ortalık adeta savaş alanına döndü. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle araçların üzerine devrilen çatı drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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