Maltepe'de Plastik Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Haber-Kamera: Ozan URAL - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
- MALTEPE Büyükbakkalköy'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı.
Büyükbakkalköy Kaşif Sokak'ta plastik enjeksiyon üreten 3 katlı fabrikada saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nden yapılan açıklamada, Maltepe
Büyükbakkalköy Mahallesi, Kaşif Sokak üzerindeki 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde 3 katlı plastik fabrikasında yangın çıktığı belirtildi. Yangına Büyükbakkalköy, Yakacık
, Maltepe, Kayışdağı, Sultanbeyli
, Kadıköy
, Pendik
, Ümraniye
, Kurtköy
, Kartal
, Tuzla
, Seyrantepe, Yenidoğan
, Üsküdar
, Şişli
ve Dudullu
itfaiye ekiplerinin 48 araç, 96 personelle müdahale ettiği kaydedildi.
Maltepe
10 Aralık 2018 Pazartesi 08:14