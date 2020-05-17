MALTEPE'DE POLİS EKİPLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESTİ

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKoronavirüs salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

17.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:49
Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Koronavirüs salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Maltepe D-100 Karayolu'nda 08.00 başlayan denetimlerde 6 sürücüye sokağa çıkma izin belgesi olmadığı için cezai işlem uygulandı.
3 SAATTE 6 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ
Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Denetim noktalarından bir tanesi de D-100 Karayolu Gülsuyu mevkii. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri her iki yönde geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. 08.00 başlayan denetim de 3 saat içerisinde 6 sürücüye sokağa çıkma için gerekli izin belgesi olmadığı için cezai işlem uygulandı. MALTEPE’DE POLİS EKİPLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Polis, DHA, Güncel, Haber

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