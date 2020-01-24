Maltepe'de polisin durdurduğu şahsın evinden ve işyerinden cephanelik çıktı

Maltepe'de polisin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden silah çıkması polisi harekete geçirdi. DHKP-C terör örgütü üyeliğinden suç kaydı olduğu tespit edilen şahsın evinde ve işyerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve silah malzemesi ele geçirildi. 3. Sayfa Kaynak: İHA
Maltepe Gülsuyu Mahallesi Ümit Kaftancıoğlu Caddesi üzerinde 21 Ocak Salı günü, durumundan şüphelenilen bir şahsı durduran polis, şahsın yanında 9.19 çapında tabanca ve tabancada şarjöre basılı halde 9 adet fişek taşıdığını tespit etti.
Adının Veli A. olduğu belirlenen şahsın yapılan suç kaydı yoklamasında, DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmaktan ve 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarında kaydı olduğu belirlendi.
Şahısın elektronik tamircisi olan işyerinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet el yapımı tabanca namlusu ele geçirildi.
Şahsın evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız şarjörlü av tüfeği ele geçirildi.
Şahıs adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL