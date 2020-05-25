MALTEPE'DE RAMAZAN DAVULCULARI BAHŞİŞ TOPLAMAYA ÇIKTI

Maltepe'de, ramazan davulcuları bayramın ikinci günü bahşiş toplamak için sokağa çıktı.

25.05.2020 20:55 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:01
Maltepe'de, ramazan davulcuları bayramın ikinci günü bahşiş toplamak için sokağa çıktı. Davul çalarak sokak sokak dolaşan davulculara bazı vatandaşlar pencerelerinden bahşiş attı.
Maltepe Küçükyalı mahallesinde saat 17.30 sıralarında davul sesleri yükseldi. Ramazan ayı boyunca mahalle sakinlerini sahura kaldıran, davul ve zurna ekibi sokağa çıkma yasağına rağmen bayramın 2. günü bahşiş toplamaya çıktı. Bazı mahalle sakinleri pencerelerine çıkarak ramazan davulcularına bahşiş attı.
Mehmet Göçer Bu sene bildiğiniz gibi bir ay boyunca ramazan davulu çalmış bulunmaktayız. Sokağa çıkma yasağından dolayı mecburen bahşişlerimizi alamadık halktan. İster istemez bizler de mağdur olduk. Ondan dolayı bizler de halktan bahşişimizi istemek için davul, zurna ile binalara çıkmadan bu şekilde bir çözüm bulduk. Hem insanları şenlendiriyoruz, hem bayram havası veriyoruz. Biliyorsunuz koronavirüs sebebiyle bayağı bir gergin oldu. Bu davul, zurna da biraz olsun bir yumuşatma sağlıyor. O yüzden mecburen yeğenlerim ve eniştem ile davul, zurna çalıyoruz. Zaten 50 senedir bu mahallenin davulunu çalmaktayız ve devamını getiriyoruz. İnsanları eğlendiriyoruz. Kimisi oynuyor balkonda, kimisi halay çekiyor. Bahşişimizi atanlar da oluyor. İnsanlar kaç aydır evdeler. Davulun sesini duyunca, camlara çıkıyorlar. Düğün havası gibi oluyor. dedi.
Mahalle sakini Cengiz Tunç da, Memnunuz, teşekkür ederiz onlara. Sahur zamanı saat 02.00-02.30 gibi çıkıyorlar. Telefon alarmlarını da kuruyoruz ama davulcular daha erken geliyorlar. Bugün de sokaktalar ve bizleri neşelendiriyorlar. Biz de onlara gereken ilgiyi gösteriyoruz. Yıllardan beri alıştık onlara. Seneye yine bekleriz. diye konuştu. Davul zurna ekibi bahşişlerini toplamak üzere mahallede gezmeye devam etti. MALTEPE’DE RAMAZAN DAVULCULARI BAHŞİŞ TOPLAMAYA ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Maltepe, Güncel, Haber

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