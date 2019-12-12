Haberler » Güncel » Maltepe'de rezidansta bavulda cesedi bulunan kadının şüphelisi tutuklandı - Haber

Maltepe'de rezidansta bavulda cesedi bulunan kadının şüphelisi tutuklandı

MALTEPE'de lüks bir rezidansta Didem Mengü isimli kadını öldürüp bavulun içine koyduktan iki gün sonra kendisini polise ihbar eden müteahhit Abdüsselam G., "Kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

12.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:50Maltepe'de rezidansta bavulda cesedi bulunan kadının şüphelisi tutuklandı
MALTEPE'de lüks bir rezidansta Didem Mengü isimli kadını öldürüp bavulun içine koyduktan iki gün sonra kendisini polise ihbar eden müteahhit Abdüsselam G., "Kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

'de lüks bir rezidansta Didem Mengü'yü (30) öldürüp bavula koyduktan iki gün sonra kendisini polise ihbar eden müteahhit Abdüsselam G., (29), emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

PARKE TAŞIYLA ÖLDÜRMÜŞ

Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli Abdüsselam G., savcılık sorgusunda Didem G. ile 10 yıldır birlikte olduğunu söyleyerek, "O gün evde biraz dertleştik. Eşimle ayrılma noktasına geldiğimi söyledim. 70 gündür çocuklarımı görmediğimi söyledim. Bana hakaret içeren kelimeler ile karşılık verince aramızda tartışma başladı. Kapıyı sabitlemede kullandığım parke taşını Didem'in elinde görünce bana vuracakmış zannettim. O anda kendimi kaybetmişim. Didem'e nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra öldüğünü fark ettim. O anki panik ve korku ile cesedi evde bulunan bavulun içine koydum. İki gün eve uğramadım. Daha sonra vicdan azabı çektiğimden kendimi polise ihbar ettim. Yaptığımdan şimdi çok pişmanım" dedi.

Abdüsselam G., savcılık sorgusunun ardından, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"DİDEM MENGÜ'YÜ BEN ÖLDÜRDÜM"

Mahkemedeki sorgusunda olaydan önce dışarıda biraz alkol aldıktan sonra eve gittiğini söyleyen Abdüsselam G., "Didem Mengü'yü en öldürdüm. Kendisi ile aramızda bir tartışma yaşandı. Bu tartışma esnasında birden benim gözüme saldırdı. Ayrıca elinde parke taşı bulunmaktaydı. Ben elinden parke taşını aldıktan sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra öldüğünü fark ettim. Çok pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

Mahkeme Abdüsselam G.)nin, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.


- İstanbul

İstanbul, Maltepe, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:46 Başkan Büyükgöz: Hünkar Çayırı'na Fatih'in manevi şahsına yakışır proje geliştireceğiz - Haber
21:45 Silahla vurulan yılkı atı tedaviye alındı - Haber
21:45 Irak'ta Haşdi Şabi güçlerine intihar saldırısı: 7 ölü - Haber
21:44 Çavuşoğlu, Fas Başbakanı Osmani ile görüştü - Haber
21:42 Mısır asıllı Kanada vatandaşı 10 aydır Kahire'de hapiste - Haber
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
12.12.2019 21:47:51