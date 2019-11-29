Haberler » Güncel » MALTEPE'DE 'ŞAHANE CUMA' İZDİHAMINDA MAĞAZANIN CAMLARI KIRILDI: 3 YARALI - Haber

MALTEPE'DE 'ŞAHANE CUMA' İZDİHAMINDA MAĞAZANIN CAMLARI KIRILDI: 3 YARALI

Maltepe'de bir mağazada izdiham yaşanınca camlar kırıldı.

29.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:19MALTEPE'DE 'ŞAHANE CUMA' İZDİHAMINDA MAĞAZANIN CAMLARI KIRILDI: 3 YARALI

'de bir mağazada izdiham yaşanınca camlar kırıldı. Vücuduna cam isabet eden 3 kişi hastaneye kaldırıldı. 'da 'Şahane Cuma' indirimleri kapsamında alışveriş merkezlerindeki dükkanların önünde kuyruk oluştu. Alışveriş çılgınlığı Maltepe'de de yaşandı. Bir mağazada indirim olduğunu duyan çok sayıda kişi mağazanın önüne kuyruk oluşturdu. Mağazada satışın başlaması üzerine yaşanan izdiham sırasın camlar kırıldı. 3 kişi kırılan camlar nedeniyle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polsi ekipleri sevk edilirken, mağza sahibi tarafından satışlar durduruldu.


- İstanbul

İstanbul, Maltepe, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:50 Şehit eşini son yolculuğuna, üniformasını giyip, tabutunu öperek uğurladı (AKTÜEL)
16:50 "Leylekçi hoca" leylek yuvalarına bakım yaptı
16:50 Diyarbakır'da yakalanan gri kategorideki kadın terörist tutuklandı
16:49 DHA YURT BÜLTENİ-19
16:48 Uzman Onbaşı Çavuş, memleketi Adana'da toprağa verildi
16:32 İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu: Ucuz kahramanlık
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
29.11.2019 16:51:53