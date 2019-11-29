(MALTEPE'DE 'ŞAHANE CUMA' İZDİHAMINDA MAĞAZANIN CAMLARI KIRILDI: 3 YARALI

Maltepe'de bir mağazada izdiham yaşanınca camlar kırıldı. Vücuduna cam isabet eden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Maltepe Bağdat Caddesi üzerine bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. 'Efsane Cuma' indirimini sosyal medya hesapları üzerinden duyuran mağaza önünde uzun kuyruk oluştu. Sabah 07.00'dan itibaren mağaza önünde beklemeye başlayan kalabalık, saatler ilerledikçe arttı. Mağazanın açılış saati geldiğinde kapıların açılmasıyla birlikte içeriye hücum eden kalabalık, kapıdan sığmadı. Kalabalığın baskısıyla mağazanın vitrin camı kırıldı. Kırılan cam sebebiyle 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Mağaza yetkilisi satışları durdurmak zorunda kaldı. Olayın görgü tanığı Taner Durukan "Efsane Cuma' sebebiyle esnaf arkadaşımız bir indirim yapmış. Sabah 7'den itibaren yoğun bir kalabalık vardı, ortalama bin kişi civarında. Biz de kendi dükkanımızın önünü koruduk, insan kalabalığından. Bir yandan yağış vardı. Dükkanın girişi küçük olduğundan kalabalık yüklenince dükkanın camı çerçevesi aşağıya indi. Biz de korktuk. Hatta 2-3 kişide yaralandı. Ambulans falan geldi, polisler geldi. Polislerin müdahalesiyle insanlar uzaklaştı" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Görgü tanığı ile röp

-Cep telefon görüntüsü

-Mağazanın kırılan vitrin camından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul