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MALTEPE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Ali ABLAY / İSTANBUL, DHAMaltepe'de bir işyerine yönelik olarak düzenlenen operasyonda,126 şişe ve 5 bidon sahte içki ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

26.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:34MALTEPE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Ali ABLAY/ İSTANBUL, DHA

'de bir işyerine yönelik olarak düzenlenen operasyonda,126 şişe ve 5 bidon sahte içki ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir işyerinde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 20 Kasım saat 23.00 sıralarında sözkonusu işyerine baskın düzenledi. Sahte içki üretiminin yapılığı işyerinde 126 şişe ve 5 bidon sahte içki ele geçirdi.  İşyerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca,  çelik yelek, 9 mermi de bulundu.

İşyerindeki Nergis G.(37), Sacit P.(44), Öner E.(44) ve İlker D.(26) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından serbest bırakıldı.



İstanbul, Maltepe, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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