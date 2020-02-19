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Maltepe'de sanat müziği korosundan tango dolu gece

Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle "Aşklı Şarkılarla Aşkın Dansı" isimli konseriyle Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

19.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:01Maltepe'de sanat müziği korosundan tango dolu gece
Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle "Aşklı Şarkılarla Aşkın Dansı" isimli konseriyle Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Sunuculuğunu Ercan Dirikan'ın üstlendiği konserde koro Türk sanat müziği, Batı müziği ve tangoya uzanan geniş bir yelpazeden repertuarla sahne aldı. Şef Füsun Batum yönetimindeki koro birbirinden güzel aşk şarkılarını, konuk sanatçı Ahmet Kadri Rizeli'nin tangoları eşliğinde söyledi. Aşkın ve tutkunun dansı tangoyla sunulan şarkılar büyük beğeni topladı. Eserleri kendilerine has üslupla yorumlayan solist sanatçılar alkışları topladı. "Samanyolu", "Devlerin Aşkı", "Beni Yak Kendini Yak Her Şeyi Yak" isimli unutulmaz aşk şarkılarına müzikseverlerde eşlik etti. Koro, nihavend ve rast makamında, Acemkurdi makamında eserleri icra etti. Türk bestecilerin tango eserlerini de güçlü performansı ile seslendiren koro dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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