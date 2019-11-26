Haberler » Güncel » Maltepe'de servis minibüsü devrildi - Haber

Maltepe'de servis minibüsü devrildi

MALTEPE'de içinde yolcusu bulunmayan servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırımı aştı ve çimenlik alana devrildi.

26.11.2019 23:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:44Maltepe'de servis minibüsü devrildi
MALTEPE'de içinde yolcusu bulunmayan servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırımı aştı ve çimenlik alana devrildi. Minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Başıbüyük yolu D-100 istikametinde meydana geldi. Mehmet Akkya yönetimindeki 34 LAM 204 plakalı içi boş servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan minibüs çimenlik alana devrildi. Kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken minibüste hasar meydana geldi. Minibüsün kaldırılması için olay yerine vinç istendi. Vinçin minibüsün kaldırma çalışmaları sırasında Başıbüyük Yolu D-100 istikameti trafiğe tamamen kapatıldı. Yolda yoğun trafik oluştu. Minibüs sürücüsünün yakını, "Şoförümüzün durumu iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Yola mazot dökülmüş. Ondan dolayı araba refüje doğru yan yattı. İçinde personel de yok. Bu bizi sevindiriyor. Çok şükür bir sıkıntı yok" dedi.


- İstanbul

Maltepe, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:17 Spor fatih terim'in maç sonu açıklamaları
00:14 Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar, kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniliyor
00:14 Erzincan'da 500 Başlık Düve Üretim Merkezi inşaatı hızla devam ediyor
00:14 Rektör Coşkun, Bayburt Fen Lisesi öğrencileriyle söyleşi gerçekleştirdi
00:12 Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur bekleniliyor
00:11 Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı
23:43 Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek
23:20 Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:30 Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık
22:17 Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?
20:51 Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
09:49 Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, bir polis memurunu darp etti
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
27.11.2019 00:20:26