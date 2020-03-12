Maltepe'de silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı
Maltepe'de silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı Maltepe'de çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.
12.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:25
Maltepe 'de silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı
İSTANBUL - Maltepe'de çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavganın pazarcılar arasında çıktığı öğrenilirken çok sayıda kişi olayla ilgili gözaltına alındı. Girne Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı pazarcılar arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada silahlar ve bıçaklar konuştu. 18.00 sıralarında gerçekleşen kavgada 2 kişi silahtan çıkan kurşunlarla 4 kişide de bıçakla yaralandı. Olayda bir araçta kurşunları hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Silahlı, bıçaklı kavgayla ilgili emniyet müdürülüğü çalışma başlattı.Kavgada yaralanan 6 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı.
İSTANBUL - Maltepe'de çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavganın pazarcılar arasında çıktığı öğrenilirken çok sayıda kişi olayla ilgili gözaltına alındı. Girne Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı pazarcılar arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada silahlar ve bıçaklar konuştu. 18.00 sıralarında gerçekleşen kavgada 2 kişi silahtan çıkan kurşunlarla 4 kişide de bıçakla yaralandı. Olayda bir araçta kurşunları hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Silahlı, bıçaklı kavgayla ilgili emniyet müdürülüğü çalışma başlattı.Kavgada yaralanan 6 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı.
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Haberler
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Haberler
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Haberler
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?