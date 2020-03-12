Maltepe'de silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Maltepe'de pazarcılar arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
12.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:22
Maltepe 'de pazarcılar arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'nde kurulan pazardaki esnafın çocukları arasında kavga çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini öğrenen aile büyükleri, Atatürk Caddesi'nde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine akraba oldukları öğrenilen iki taraf arasında silahlı ve bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi bıçak ve darpla yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgada kullanılan silahlara ve bıçaklara el koydu.
Kavgaya karışan kişilerin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'nde kurulan pazardaki esnafın çocukları arasında kavga çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini öğrenen aile büyükleri, Atatürk Caddesi'nde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine akraba oldukları öğrenilen iki taraf arasında silahlı ve bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi bıçak ve darpla yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgada kullanılan silahlara ve bıçaklara el koydu.
Kavgaya karışan kişilerin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Atatürk Caddesi, Maltepe, Girne, kavga, Güncel
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