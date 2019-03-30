Maltepe
'de silahlı şahsın önce kadını ardından kendini vurduğu anlar kamerada
İSTANBUL - Maltepe'de silahlı bir şahıs sokak ortasında bir kadına kurşun yağdırdı, ardından kendisini vurdu. İki kişinin de yaralandığı dehşet anları amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Olay Maltepe Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Z.A. isimli silahlı şahıs, işe gitmek için yolda minibüs bekleyen Fatma Ş. isimli kadına henüz bilinmeyen bir sebeple birkaç el ateş etti. Ateş ettiği kadını ağır yaralayan şahıs, ardından kendini de vurarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve salık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Sokak ortasında yaşanan dehşet anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde silah sesleri duyuluyor, ardından şahıs kendini vuruyor ve yere yığılıyor.
Maltepe, 3. Sayfa
Kaynak: İHA