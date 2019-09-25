Haberler » Güncel » Haber

Maltepe'de silahlı saldırı

Maltepe'de 3 kişi silahla vurularak yaralandı.

25.09.2019 19:37
Maltepe'de 3 kişi silahla vurularak yaralandı.
Aydınevler Mahallesi Selçukbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, caddeye yaya olarak gelen kişi yada kişiler bir kahvehanenin önüne gelerek ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu kahvehanede bulanan 2 kişi ile önünde bekleyen 1 kadın yaralandı. Olayı gerçekleştiren kişi yada kişiler yaya olarak kaçtı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis, incelemelerini tamamlamasının ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Maltepe'de silahlı saldırı

Maltepe, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:11 Dha yurt bülteni - 22
20:10 Erzincan'da 28 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi
20:10 Trump'tan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'ye: "Bize bir iyilik yap"
20:10 Irak Başbakanı Abdülmehdi: "Komşu ülke Suudi Arabistan ile dayanışma içerindeyiz"
20:10 Antalya'da lise öğrencilerine şiddet iddiası
20:08 Şarkışla'da pancar hasadı başladı
20:06 300 kişilik temizlik işçisi kadrosu için 3 bin 834 kişi başvurdu