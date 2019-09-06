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Maltepe'de silahlı saldırı: 3 yaralı

Maltepe'de bir aracın içinden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu biri çocuk, 3 kişi yaralandı.

06.09.2019 16:28 Maltepe'de silahlı saldırı: 3 yaralı
Maltepe'de bir aracın içinden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu biri çocuk, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Erdem Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir aracın içinden pompalı tüfekle ateş açıldı.
Saldırı sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Maltepe, Güncel

Kaynak: AA

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