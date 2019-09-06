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Maltepe'de silahlı saldırı anı kamerada

Maltepe'de bir şahsın aracından pompalı tüfekle ateş açarak 3 kişiyi yaraladığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

06.09.2019 18:21 Maltepe'de silahlı saldırı anı kamerada
Maltepe'de bir şahsın aracından pompalı tüfekle ateş açarak 3 kişiyi yaraladığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de pompalı tüfekli bir saldırgan, aralarında husumet bulunan bir kişiye pompalı tüfek ile aracından kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kişi ile olay yerinde bulunan iki vatandaş yaralandı. Yaralanan şahıs saldırı sonrası acı ile kendini yerden yere attı. Kurşunların hedefi olan diğer kişiler ise yok üzerindeki markete sığındı. Yaralanan Engin K., Salih T., Deniz B.Ö. hastaneye kaldırıldı. Adının E.O. olduğu öğrenilen saldırgan şahıs yakalandı.

Saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs pompalı tüfekle kurşun yağdırıyor, kurşunların hedefi olan kişilerden biri acıyla kendini yerdne yere atarken diğerleri de markete sığınıyor. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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