MALTEPE'DE SİLAHLI YARALAMA

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAMaltepe'de silahlı bir kişi sokakta gördüğü arkadaşına önce selam verdi ardından silahını çekerek ateş etti.

04.06.2020 22:02 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:08
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Maltepe'de silahlı bir kişi sokakta gördüğü arkadaşına önce selam verdi ardından silahını çekerek ateş etti. Sokakta tabanca sesi duyan bekçiler, olay yerine giderek saldırganı etkisiz hale getirdi. Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Beşevler Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ulaş O. isimli silahlı bir kişi, esnaf arkadaşı Savaş D.y'i sokakta görünce selam verdi ardından henüz bilinmeyen bir nedenle yanındaki silahla ona bir el ateş etti. Sokaktan gelen silah sesini duyan bekçiler kısa sürede olay yerine gelerek saldırganı gözaltına aldı. Yaralı Savaş D. ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sonucunda saldırganın silahının tutukluk yaptığı bu nedenle ise daha fazla ateş edemediği ortaya çıktı. Görgü tanığı esnaf, 'Bir baktım selam verdiler önce birbirlerine. Ondan sonra bir baktım silahı çıkarıp patlattı. Silahı bırakmadı bekçiler aldı yakaladı. Yaralının durumu iyi şükür. dedi. MALTEPE’DE SİLAHLI YARALAMA

Kaynak: DHA

Etiketler: Maltepe, Güncel, Haber

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