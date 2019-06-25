25.06.2019 12:05
Haberler » Güncel » Haber

Maltepe'de skandal İmamoğlu kutlaması

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesini kutlayan vatandaşlar, Maltepe Merkez Camii önünde skandal görüntülere neden oldu.

Ekrem İmamoğlu 'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesini kutlayan vatandaşlar, Maltepe Merkez Camii önünde skandal görüntülere neden oldu. İmamoğlu destekçilerinin cami önünde şampanya patlatarak yaptığı o kutlama görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. HDP'nin de desteklediği Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran seçimini kazanmasının ardından İmamoğlu taraftarları kutlama yaptı. Megakentte yapılan kutlamalarda ise skandal görüntüler ortaya çıktı. İmamoğlu'nun kazanmasını çığlık çığlığa kutlayan vatandaşlar, Maltepe Merkez Camii önünde araçlarını durdurarak camiye karşı şampanya patlattı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan skandal görüntüler ise büyük tepki çekti.
(İHA)Maltepe'de skandal İmamoğlu kutlaması
Kaynak: İHA
İstanbul , Ekrem İmamoğlu , Maltepe , İmamoğlu , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:56 Batı Şeria'da Bahreyn Çalıştayı protesto edildi
13:55 Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde mezuniyet heyecanı
13:55 Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)
13:55 Gemlik Körfezi hayat buluyor
13:55 Minik Ateş 14 santimlik tümörle yaşam mücadelesi veriyor
13:55 ABD'den Türkiye'ye F-35 tehdidi
13:55 "Suudi Arabistan delilleri karartıyor"