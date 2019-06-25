25.06.2019 12:33
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Maltepe'de skandal İmamoğlu kutlaması

Maltepe'de skandal İmamoğlu kutlaması İmamoğlu'nun kazanmasını cami önünde şampanya patlatarak kutladılarİSTANBUL - Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesini kutlayan vatandaşlar, Maltepe Merkez Camii önünde skandal görüntülere neden oldu.

Maltepe 'de skandal İmamoğlu kutlaması
İmamoğlu'nun kazanmasını cami önünde şampanya patlatarak kutladılar
İSTANBUL - Ekrem İmamoğlu 'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesini kutlayan vatandaşlar, Maltepe Merkez Camii önünde skandal görüntülere neden oldu. İmamoğlu destekçilerinin cami önünde şampanya patlatarak yaptığı o kutlama görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
HDP'nin de desteklediği Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran seçimini kazanmasının ardından İmamoğlu taraftarları kutlama yaptı. Megakentte yapılan kutlamalarda ise skandal görüntüler ortaya çıktı. İmamoğlu'nun kazanmasını çığlık çığlığa kutlayan vatandaşlar, Maltepe Merkez Camii önünde araçlarını durdurarak camiye karşı şampanya patlattı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan skandal görüntüler ise büyük tepki çekti.Maltepe'de skandal İmamoğlu kutlaması
Kaynak: İHA
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