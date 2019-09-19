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Maltepe'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAMaltepe'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

19.09.2019 00:39
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
Maltepe'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Olay, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen kişi, bir alışveriş merkezinin önüne geldiği sırada motosikletle gelen kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi ilk müdahalesinin ardından ambulans Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerinden bilgi aldı.
Maltepe Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İncelme ekipleri olay yerinde bir süre delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemelerinde iki boş kovan bulunduğu ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.
Polis motosikletle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Maltepe'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Maltepe, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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