Haberler » Güncel » Maltepe'de sulu kar etkili oluyor - Haber

Maltepe'de sulu kar etkili oluyor

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHAMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman sulu kar yağışına dönüştü.

29.12.2019 00:51 | Son Güncelleme: 29.12.2019 01:00
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman sulu kar yağışına dönüştü. 'nin yüksek kesimlerinde sulu kar yağışının ardından bazı evlerin çatılarının ve arabaların üzerlerinin karla kaplandığı görüldü.
KARLA MÜCADELE EKİPLERİ TEYAKKUZDA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini almış durumda.
"İNŞALLAH YENİ YILA KARLA GİRECEĞİZ"
Eyüp Berk, "Akşam saat 19.00 gibi karı bekledik. Yağan karın tadını çıkmaya çalışıyoruz. Hatta bekliyoruz buraya daha yoğun bir şekilde kar yağmasını burası tepe olduğu için arkamız da bile ormanımız var oyun oynamak için arkadaşlarımı çağırdım onu bekliyorum. Allah'ın izniyle bu yeni yıla karla gireceğiz. Herkesin dışarıya çıkması ve karın tadını çıkarsın" dedi.
Maltepe'de sulu kar etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Maltepe, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:06   Komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı - Haber
01:02   Maltepe'de sulu kar etkili oluyor - Haber
00:59   Erzincan'da yangında kalbi duran yaşlı adam hastanede hayata döndürüldü - Haber
00:51   Maltepe'de sulu kar etkili oluyor - Haber
00:49   Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, 10 dakika sonra doğum yaptı - Haber
23:44   İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Haber
23:21   Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Haber
22:09   Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu - Haber
22:06   ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Haber
21:12   Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Haber
29.12.2019 01:17:25