Maltepe'de takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Maltepe
'de takla atan otomobilin kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi. Bağdat
Caddesi'nde meydana gelen kazada, 34 HE 7928 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücü Burak Önder'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Önder'le birlikte araçta bulunan Kerem Ali Ateş olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Kayıtlarda, aracın hızla ilerlerken takla atıp yan yatarak yolda sürüklendiği görülüyor.