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Maltepe'de takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Maltepe'de takla atan otomobilin kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

18.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:22
'de takla atan otomobilin kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada,
bilgiye göre kaza saat 06.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Burak Önder idaresindeki 34 HE 7928 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Önder'le birlikte araçta bulunan Kerem Ali Ateş olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde aracın hızla ilerlerken takla atıp yan yatarak yolda sürüklendiği görüldü.
Maltepe'de takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Maltepe, Bağdat, Güncel

Kaynak: AA


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