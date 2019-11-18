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Maltepe'de temizlik seferberliği başladı

MALTEPE Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki 1600'e yakın cadde ve sokakta temizlik seferberliği başlattı.

18.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:13Maltepe'de temizlik seferberliği başladı

MALTEPE Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki 1600'e yakın cadde ve sokakta temizlik seferberliği başlattı.

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına hız verdi. İlçedeki vatandaşlardan gelen genel şikayetleri değerlendiren ekipler, 1600'e yakın cadde ve sokakta temizlik seferberliği başlattı. 420'si yer altı, 2 bini plastik ve 4 bin 500'ü galvaniz konteyner olmak üzere ilçedeki 6 bin 920 konteynerde yıkama çalışması başlatıldı. Sokakları yıkamaya başlayan ekipler, 2 vardiya halinde 8 personelle çalışıyor. İlk olarak Küçükyalı'da başlayan çalışmalar diğer mahallelerde de yapılacak.



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Kaynak: DHA

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