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MALTEPE'DE TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFE DENETİMİ

KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma denetimleri yapıldı.

30.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:27
MALTEPE'DE TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFE DENETİMİ
KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma denetimleri yapıldı. Maltepe 'de trafik polisleri araçları tek tek durdurarak uyarılarda bulundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunlu hale getirildi. Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralı denetimleri başladı. Maltepe D-100 Karayolu'nda güvenlik noktası oluşturan trafik polisleri, D-100 Karayolu'nu kullanan otobüs ve minibüsleri tek tek durdurdu. Araçların içine girerek kontroller yapan ekipler, sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Denetimlere katılan trafik polisleri

-Ekiplerin toplu taşıma araçlarını durdurması

-Trafik polislerinin araçların içinde denetim yapması

-Polislerin yolculara uyarılarda bulunması

-Genel ve detay


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Maltepe, Güncel
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