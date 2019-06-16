16.06.2019 04:42
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Maltepe'de trafik kazası: 2 yaralı

Maltepe

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu Ankara istikametine seyir halinde olan Süleyman Saylan idaresindeki 34 JY 4574 plakalı otomobil, İdealtepe mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tabela direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Saylan araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Saylan ile araçta bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, otomobilin çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Ankara, Maltepe, Güncel

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