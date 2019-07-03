03.07.2019 09:59
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Maltepe'de trafik kazası : 2 yaralı

Maltepe'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Maltepe'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı İdealtepe Köprülü Kavşağı Maltepe yönünde seyreden S.Ö.'nün kullandığı 34 NF 6338 plakalı lüks otomobil, köprülü kavşaktan sahil yoluna katılan Şafak E.'nin kullandığı 34 BF 6225 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu kontrolden çıkan lüks otomobil yolu ayıran refüjü aşarak karşı şeritten gelmekte olan Sezgin V.'nin kullandığı 34 HK 6225 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu Şafak E. ve Sezgin V. ile aynı arabada olan bir kadın yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahelenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kaza nedeniyle sahil yolunda oluşan trafik yoğunluğu kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Maltepe'de trafik kazası : 2 yaralı
Kaynak: AA
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