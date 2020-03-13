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Maltepe'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Maltepe'de seyir halindeki bir otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

13.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:12
Maltepe 'de seyir halindeki bir otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi'nde seyir halindeki Melek Ç. idaresinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı.
Çarpma sonucu park halindeki otomobil, önündeki kamyon ve arkadan çarpan otomobilin arasında sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri sürücü Melek Ç. ile park halindeki aracın içinde bulunan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı.
Yaralı 3 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Maltepe'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler : Fındıklı, İtfaiye, Maltepe, Güncel

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