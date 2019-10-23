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Maltepe'de uyuşturucu operasyonu

Maltepe'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

23.10.2019 16:58Maltepe'de uyuşturucu operasyonu
Maltepe'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cevizli'deki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Alattin Ö. (60) gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 kilo 707 gram skunk, hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Daha önce "taksirle yaralama" ve "tehdit" suçlarından kaydı olduğu tespit edilen şüpheli emniyetteki işlemlerini ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.
Alattin Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cevizli, Maltepe, Güncel

Kaynak: AA

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