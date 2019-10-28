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Maltepe'de uyuşturucu operasyonu

Maltepe'de şüphe üzerine durdurulan araçta 47 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

28.10.2019 13:48
Maltepe'de şüphe üzerine durdurulan araçta 47 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Girne Mahallesi'nde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 11 şeffaf poşet içerisinde 47,29 gram skunk, cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira ele geçirildi. Araç sürücüsü Ufukcan R. (26) gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Maltepe'de uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Maltepe, Girne, Güncel

Kaynak: AA


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