MALTEPE'DE YARALI HALDE SINAVA GİREN ÖĞRENCİ KONUŞTU

Sınavdan sonra hastaneye gittiRamazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAMaltepe'de sınav yolunda kardeşinin kullandığı motosikletle kaza geçiren öğrenci sınavdan çıktı.

28.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:57
Sınavdan sonra hastaneye gitti
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Maltepe'de sınav yolunda kardeşinin kullandığı motosikletle kaza geçiren öğrenci sınavdan çıktı. Sınavının iyi geçtiğini söyleyen genç kız, kapının önünde bekleyen ailesiyle birlikte hastaneye gitti.
Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde sabah saatlerinde üniversite sınava girmek için kardeşiyle birlikte motosikletle yola çıkan öğrenci Yeşim Şeker, karşı yönden gelen bir araçla çarpışmaları sonucunda yaralandı. Genç kıza ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ancak öğrenci hastaneye gitmek yerine sınava girmeyi tercih etti. Yaralı genç kızı sınava olay yerine kaza raporu tutmaya gelen trafik polisi ekipleri yetiştirdi.
İYİ OLDUĞUMU BİLDİĞİM İÇİN GİRDİM
Altayçeşme İlkokulu'nda girdiği sınavdan çıkan Yeşim Şeker, Sınavım iyi geçti. Bildiklerimi yaptım. Kendimi toparladım. İyi olduğumu bildiğim için girdim. Alllah'a şükür daha kötü bir şey olmadı. Boyunlukla zorlandım kafamı eğerken. Ama yine de soruları okuyabildim. Polis ekipleri beni getirdiler çok teşekkür ederim onlara. Allah razı olsun. İyi ki daha kötü bir şey olmadı dedi.
POLİS ARKADAŞLARIMIZ, BİZ GÖTÜRÜRÜZ DEDİLER
Yeşim Şeker'in babası Yusuf Şeker, Kazayı duydum. Kaza yerine geldiğimde çocuğun yanında ambulans gelmişti iki tane. Polis ekipleri gelmişti. Çocuk ufak bir bayılma geçirmiş. Başında kask vardı zaten. Herhangi bir kötü durumu yoktu. Sınavını engelleyecek bir durumu olsaydı ambulans doğru hastaneye götürürdü. Muayene ettiler, doktorlar herhangi bir şeyinin olmadığını söyledi. Kendisine danıştık. 'Kendini iyi hissetmiyorsan hastaneye götürelim kızım.' dedim. 'Yok ben sınava gitmek istiyorum çok hafif bir ağrı var.' dedi. Okula geldiğinde orada da muayene etmişler. Şu anda da içeriden de doktor arkadaşlar geldi. Bilgi aldım çocukta bir şey yok. Şu anda sınavına devam ediyor. Sınavı bittikten sonra hastaneye götüreceğiz. Hastanede gereken kontrollerini yaptıracağız. Bizim evladımız, canımız, ciğerimiz beklemek zorundayız. Polis arkadaşlarımız 'biz götürürüz' dediler. Okuluna kadar getirdiler. Buradaki görevli memur arkadaşlara da tembih etmişler. İlgileri için çok teşekkür ederim diye konuştu. MALTEPE’DE YARALI HALDE SINAVA GİREN ÖĞRENCİ KONUŞTU

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Maltepe, Güncel, Haber

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