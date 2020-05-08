MALTEPE'DE YASAĞA RAĞMEN SAHİLE AKIN ETTİLER
Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken güneşli havayı gören vatandaşlar, yasak olmasına rağmen Maltepe Sahili'ne akın etti.
08.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.05.2020 17:12
Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililer insanları evde kalmaları konusunda uyarırken, havaların ısınmasıyla birlikte bazı vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Maltepe Sahili'nde vatandaşlar yürüyüş yaptı, basketbol oynadı. Sahilde sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üzerindeki bir vatandaş ile 20 yaş altındaki bir çocuk yan yana otururken görüldü.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, basketbol, Maltepe, Güncel, Haber