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MALTEPE'DE YASAĞA RAĞMEN SAHİLE AKIN ETTİLER

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken güneşli havayı gören vatandaşlar, yasak olmasına rağmen Maltepe Sahili'ne akın etti.

08.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.05.2020 17:12
Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken güneşli havayı gören vatandaşlar, yasak olmasına rağmen Maltepe Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar, sahilde yürüyüş yapıp basketbol oynarken, sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altındaki bir çocuk ile 65 yaş üzerindeki bir vatandaş yan yana bankta otururken görüldü.
Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililer insanları evde kalmaları konusunda uyarırken, havaların ısınmasıyla birlikte bazı vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Maltepe Sahili'nde vatandaşlar yürüyüş yaptı, basketbol oynadı. Sahilde sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üzerindeki bir vatandaş ile 20 yaş altındaki bir çocuk yan yana otururken görüldü. MALTEPE’DE YASAĞA RAĞMEN SAHİLE AKIN ETTİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, basketbol, Maltepe, Güncel, Haber

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