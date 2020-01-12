Haberler » Güncel » Maltepe'de yasak olan yerden 'U' dönüşü yapan araç kazaya neden oldu; o anlar kamerada - Haber

Maltepe'de yasak olan yerden 'U' dönüşü yapan araç kazaya neden oldu; o anlar kamerada

MALTEPE'de geçtiğimiz hafta yaşanan dört aracın karıştığı ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

12.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:07Maltepe'de yasak olan yerden 'U' dönüşü yapan araç kazaya neden oldu; o anlar kamerada
MALTEPE'de geçtiğimiz hafta yaşanan dört aracın karıştığı ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz hafta Emek Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki bir araç aniden 'U' dönüşü yaptı. Karşı yönden gelen bir araç da duramayarak hatalı dönüş yapan bu araca ve ardından da park halinde iki araca çarptı. Arkadan hızla gelen başka bir araç ise kaza yapan otomobili teğet geçerek kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Dört aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde hızla ilerleyen bir otomobilin, 'U' dönüşü yapan bir araca arkadan çarptığı ve yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildiği, arkadan gelen başka bir aracın ise kaza yapan otomobili teğet geçtiği görülüyor.


- İstanbul

Maltepe, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:29  Minik kardeşleri pitbull saldırısından o kurtardı - Haber
13:28  Çin'den "Tayvan'a yönelik tutumumuz değişmeyecek" açıklaması - Haber
13:23  Yarım asırlık mutluluğun formülü gençlere anlatıldı - Haber
13:22  Bakan Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak dersimizi çalışıyoruz" - Haber
13:22  Başkan Çetin: "Adana'nın önü açıldı" - Haber
10:43  Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
09:39  Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi - Haber
09:32  İşkence edilerek öldürülen gencin son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
12.01.2020 13:30:36