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Maltepe'deki cinayet

Maltepe'de, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki A.B, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

21.09.2019 21:00Maltepe'deki cinayet
Maltepe'de, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki A.B, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'ndeki evlerinde tartıştığı babası Y.B'yi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli A.B'nin sorgusu tamamlandı.
Burada nöbetçi savcıya çıkarılan A.B, ifadesinin alınmasının ardından "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli A.B'nin üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Anadolu Adalet Sarayı, Maltepe, Çınar, Güncel

Kaynak: AA

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