Maltepe'deki devlet hastanelerine "korona" yardımı

Maltepe Belediyesi, ilçede bulunan kamu hastanelerinden Maltepe Devlet Hastanesi ve Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, korona virüse yönelik önlemle kapsamında 1 kamyon dolusu dispanser havlusu, maske, kağıt havlu ve peçete dağıtıldı. İhtiyaç malzemeleri doğrudan Belediye Başkan Yardımcılarmız Salih Kara ve Yahya Han eşliğinde dağıtıldı.

Belediye yetkilileri, geçtiğimiz günlerde de aile sağlığı merkezlerine maske ve dezenfektan dağıtmıştı.

Kaynak: Bültenler