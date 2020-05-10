Haber, Son Dakika, Haberler

MALTEPE'DEKİ TEMİZLİK İŞÇİSİ GAZİ CERAN HEYKELİ'NİN KOLU KIRILDI

Maltepe Yalı Mahallesi sakinleri tarafından bölgede süpüren temizlik görevlisi Gazi Ceran'ın anısına yaptırılan heykelin henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kolu kırıldı.

10.05.2020 06:07 | Son Güncelleme: 10.05.2020 06:08

Maltepe Yalı Mahallesi sakinleri tarafından bölgede süpüren temizlik görevlisi Gazi Ceran'ın anısına yaptırılan heykelin henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kolu kırıldı.

Olay, Yalı Mahallesi, Küçükyalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Uzun yıllar bölgede bulunan Gazi Ceran Heykeli'nin bir kolunun kırık olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis heykelin kolunun nasıl kırıldığını belirlemek için çalışma başlattı.

GAZİ CERAN KİMDİR

1992-2010 yılları arasında bölgede temizlik işçisi olarak çalışan Gazi Ceran'ın işini iyi yapmasından dolayı vatandaşlar tarafından çok sevilmeye başlandı. Bölgede daha önce var olan bir heykelin belediye tarafından kaldırılması sonrasında yerine Yalı Mahallesi'ni anlatan bir heykel dikilmesi kararı alındı. Bölgeye nasıl bir heykel dikileceği düşünülürken bir esnafın önerisiyle temizlik işçisi Gazi Ceran'ın heykeli dikildi. Heykel, daha önce de saldırıya uğramış ve zarar görmüştü.

MALTEPE’DEKİ TEMİZLİK İŞÇİSİ GAZİ CERAN HEYKELİ’NİN KOLU KIRILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Maltepe, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump’tan Merkel’e ’İkinci Dünya Savaşı’ telefonu Haber
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Güney Kore’de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Haber
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Acun Ilıcalı’nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok
Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü Haber
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Virüs dinlemediler! Belarus’ta Zafer Günü’nde halka açık tören düzenlendi Haber
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Kolombiya’da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi Haber
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Haberler››Güncel››MALTEPE'DEKİ TEMİZLİK İŞÇİSİ GAZİ CERAN HEYKELİ'NİN KOLU KIRILDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

06:00: MALTEPE'DEKİ TEMİZLİK İŞÇİSİ GAZİ CERAN HEYKELİ'NİN KOLU KIRILDI - Haber 05:04: İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 247'ye yükseldi - Haber 04:22: Sağlik Bakani Koca'dan Anneler günü mesaji - Haber 04:21: Hakkari'de şiddetli fırtına çatıları uçurdu - Haber 04:18: İletişim Başkanı Altun'dan "Anneler Günü" paylaşımı - Haber 00:45: Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler - Haber 00:23: Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı - Haberler 23:59: Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı - Haber 22:59: Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi - Haberler 10:36: Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü - Haberler