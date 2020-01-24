Haberler » Güncel » Maltepe Devlet Hastanesi'nde yangın - Haber

Maltepe Devlet Hastanesi'nde yangın

Maltepe Devlet Hastanesi acil girişinde elektrik kablolarında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

24.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:17Maltepe Devlet Hastanesi'nde yangın

Devlet Hastanesi acil girişinde elektrik kablolarında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın saat 17.30 sıralarında çıktı. Maltepe Devlet Hastanesi'nin acil servisinde elektrik kablolarının tutuşmasıyla içeriyi duman sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışanlar ve hastalar dışarı çıkarılırken vatandaşların dumandan etkilenmemek için maske taktığı görüldü. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiyenin duman tahliyesi sonrası olay yerinden ayrıldı.



Devlet Hastanesi, Maltepe, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:59  Kulu'da ev yangını
18:56  Nepal'de bir kişide yeni tip koronavirüs görüldü
18:55  Yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı
18:55  TCDD'den zam iddialarına videolu paylaşım
18:55  "Arda Turan transferi gündemimizde yok, söylemekten bıktım"
24.01.2020 19:01:21