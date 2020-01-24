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MALTEPE DEVLET HASTANESİ'NDE YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- Maltepe Devlet Hastanesi acil girişinde elektrik kablolarında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

24.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:17MALTEPE DEVLET HASTANESİ'NDE YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- Devlet Hastanesi acil girişinde elektrik kablolarında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın saat 17.30 sıralarında çıktı. Maltepe Devlet Hastanesi'nin acil servisinde elektrik kablolarının tutuşmasıyla içeriyi duman sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışanlar ve hastalar dışarı çıkarılırken vatandaşların dumandan etkilenmemek için maske taktığı görüldü. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiyenin duman tahliyesi sonrası olay yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Maske takan vatandaşlardan görüntü

-Dışarı çıkanlardan görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler



Devlet Hastanesi, Maltepe, Güncel

Kaynak: DHA

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