Maltepe Ekrem İmamoğlu'nun en çok oy artırdığı 4. ilçe oldu

23 Haziran'daki seçim sonuçlarına göre Maltepe , 21 bin 809'luk oyla, İmamoğlu 'nun en çok oy artırdığı 4. ilçe oldu.

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu , yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini, son 35 yılın rekorunu kırarak kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54.21'ini alan İmamoğlu, 4 milyon 698 bin 782 vatandaştan destek aldı. Seçim sonuçlarına göre, Küçükçekmece , Esenyurt ve Kadıköy 'den sonra İmamoğlu'nun, 31 Mart seçimlerine göre en çok oy artırdığı 4. ilçe Maltepe oldu. YSK tarafından iptal edilen 31 Mart seçimlerinde Maltepe'de 172 bin 664 oy alan İmamoğlu'nun oyu, 23 Haziran'da 21 bin 809 artarak, 194 bin 473'e yükseldi. Yüzde 63.11'lik bir oranı yakalayan İmamoğlu'nun oyu, 31 Mart'a göre yüzde 5.6 arttı.

"ARTIK HALKIN İKTİDARI VAR"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç , "Bu gurur hepimizin. En yüksek oyla Ekrem İmamoğlu'nu yeniden başkanlığa taşıyan 4'üncü ilçe olan Maltepe sokakları, barışı ve kardeşliği selamlıyor. 16 milyon İstanbullunun huzur içinde yaşayacağı yarınları selamlıyor. Artık İstanbul'da kavga yok barış var, ayrımcılık yok beraberlik var. Halkın iktidarı var. Maltepe'de olduğu gibi İstanbul'da da huzur var. Maltepe'de kenetlendik. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu ile buluşturduk" dedi.