Maltepe Hizmetsiz Kalan Boynu Bükük Bir İlçedir"

Kaynak: DHA

–Cumhur ittifakının Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan, 31 Mart Yerel Seçim öncesi projeleri hakkında konuştu. Baykan, "Maltepe Büyükşehir Belediyemizin ya da ilgili kamu kuruluşlarımızın dışında hizmet alamayan, hizmetsiz kalan, boynu bükük bir ilçedir. Maltepe Belediyesi'nin borç batağı çok açık ortada. Belediye hizmet üretemeyecek durumdadır" dedi.İthal olmayan, dışarıdan gelmeyen, Maltepe'nin evladı olarak Maltepe Belediye Başkanlığına aday olduğunu söyleyen Başkan Adayı Baykan, Maltepe halkının şehrin eminini seçerken aradığı özellikleri sıraladı. Maltepelilerin mazisi itibariyle tanınır, güvenilir, adil, denetleyen ve geçmişinde gerekli yerel yönetim tecrübesine sahip özellikleri olan kişiyi seçmek istediklerini söyleyen Baykan, "Proje adam değil, projeleri olan adam oluşumuzdan dolayı bizler seçildik" diye konuştu.DEPREM ÖNCELİKLİ PROJELER"Maltepe çok uzun yıllardır Büyükşehir Belediyemizin ya da ilgili kamu kuruluşlarımızın dışında hizmet alamayan, hizmetsiz kalan, boynu bükük bir ilçedir" sözleriyle konuşmasına devam eden Baykan, Maltepe için uygulamaya koymak istediği projeleri şu sözlerle anlattı:"Maltepe'nin deprem öncelikli projelere ihtiyacı var. Çünkü Maltepe'nin İstanbul'daki deprem alanının önemli bir kısmını kapsadığının altını çizmeliyiz. İmar mevzuatı açısından dişe dokunur, kapsayıcı çözüm üreteceğiz, farklı finansal teknikleri devreye koyacağız. Maltepe'yi özel kılacak zirve projelerimiz var. Gerek sahil bandına, gerek trafiğine, gerek otoparkına her noktaya dokunacağız. Birçok park ve meydan düzenlemeleri yapacağız, anfi tiyatrosundan su sporları merkezine, yat limanlarından Aziz Sancar adını vereceğimiz gençlik merkezlerine, Piri Reis Seyir Terasından engellilere sunacağımız hizmetlere varıncaya kadar her alanda projelerimiz var. 10 yıl önce yapılan Bahadır Erdoğdu Engelli Merkezi'mizin işlevsel olarak kullanılmamasına istinaden yeni merkezler inşa edeceğiz. Engellilerimizin de istihdam edilip spor yapabileceği projelerimiz var. Yaşlılarımıza da daima hizmet edeceğiz."Üniversite şehri olan Maltepe'nin kütüphane açısından da hizmetsizlik içerisinde olduğunu söyleyen Başkan Adayı Baykan, "Öğrencilerimize bu anlamda önemli katkılar sunacağız. Kreşler bakımından da yetersiz olan Maltepe'ye işlevselliği yüksek kreşler açacağız" diye konuştu.Uzun süre bir sanat vakfının yöneticiliğini yaptığının altını çizen Baykan, spor, sanat, şiir, resim ve edebiyat alanında da pek çok projeleri olduğunu aktardı."MALTEPE'Yİ MALTEPE'NİN İTTİFAKIYLA YÖNETECEĞİZ"Baykan, "Maltepe uzun yıllardır sadece projesiz kalmamıştır. Maltepe oksijen çadırındadır" diyen Baykan, "Biz yeniden Maltepe'yi kent kültürü içerisine alacağız. Demokratik anlamda, ki Maltepe bu anlamda çok özel bir konumdadır, Maltepe'yi Maltepe'nin ittifakıyla yöneteceğiz" dedi."MALTEPE BELEDİYESİ'NİN BORÇ BATAĞI ÇOK AÇIK ORTADA"Maltepe'nin yönetim şekliyle ilgili konuşan Baykan, şunları söyledi:"Maltepe'de aslında eksik yok. Sadece hizmet alamıyor. Maltepe makyajla yönetiliyor. Maltepe Belediyesi'nin borç batağı çok açık ortada. İşçilerimizin eylemleri ortada. Birçok yere haciz geliyor. Maltepe Belediyesi'nin eksiğinin olmadığını kim söyleyebilir? Bence, borç batağı olduğunu herkes biliyor. Belediye hizmet üretemeyecek durumdadır. Görev yaptığımız 2004 yılında belediyeyi 8,5 trilyon gibi bir parayla, sıfır borçla devrettik. Bizim arka planımızda böyle bir tablo da var. Sadece orada değil, her alanda özgeçmişle donanımlı bir kadroyuz. Hem teknokrat yanımızla hem de üretecek yapımızla Maltepe'yi; Maltepe sevdamızla, aşkla, güvenle, samimiyetle, insan odaklı oluşumuzla ve katılımcı demokratik yapımızla yöneteceğiz." - İstanbul