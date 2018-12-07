Maltepe Kaymakamlığı Uluslararası Çocuk Korosu" İlk Kez Sahne Alacak

07 Aralık 2018 Cuma 15:52



07 Aralık 2018 Cuma 15:52

Maltepe Kaymakamlığı Uluslararası Çocuk Korosu, 9 Aralık Pazar günü ilk kez sahne alacak.Maltepe Kaymakalmlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye geneli ve Maltepe'de yaşayan yabancı uyruklu çocukların, kültürel entegrasyonu çerçevesinde, sanat ve müzikle, topluma, birbirlerine ve hayata bağlandıkları belirtildi.Sığınmacı çocukların psikolojik rehabilitasyonunun sağlanması ve içinde yaşadıkları toplumla kültürel entegrasyonunun desteklenmesinin, birbirini tamamlayan iki önemli bilimsel müdahale yöntemi olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:"Bu minvalde Maltepe Kaymakamlığı Dış İlişkiler ve AB Projeler Merkezi tarafından geliştirilen 'Suriyeli Çocukların Travma Sonrası Stres Bozukluklarının Teşhis ve Tedavisi Projesi' 2017 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından fon desteği kazandı. Aynı yılın ağustos ayında proje, 'Maltepe İlçesi Suriyeli Kardeşlerinin Yarasını Sarıyor' sloganıyla faaliyetlerine başladı.Proje sonucunda Maltepe'de yaşayan Suriyeli çocukların yüzde 85'inde travma sonrası stres bozukluğu seviyeleri azalırken, yüzde 52'sinde ise travma sonrası stres bozukluğu belirtileri tamamen ortadan kalktı. İlçedeki Suriyeli çocukların yüzde 65'inde psikolojik iyi oluş halinde yükselme ve buna mukabil yüzde 54'ünün major depresyon düzeylerinde ise azalma görüldü. Sığınmacı ailelerle sağlanan sıcak ilişkiler ve oluşan sosyal ağ neticesinde ilçede Suriyeli çocukların okullaşma oranı yüzde 100 arttı. Bu başarılarla birlikte 2018'in haziran ayında tamamlanan 'Psikolojik Rehabilitasyon Projesi', İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Projem Türkiye' yarışmasında Türkiye'nin en iyi ilk 100 projesinden biri olarak finale kaldı.""Maltepe'de 22 milletten 317 çocuk kardeşlik şarkıları söylüyor"Maltepe'de yaşayan ve 28 farklı okulda eğitimlerine devam eden 22 milletten toplam 317 çocuk ve bu çocukların ailelerinin, projenin hedef kitlesini oluşturduğu ifade edilen açıklamada, projenin ilk 3 ayında okullarda yetenek taramaları gerçekleştirilerek, 14 okuldan 86 yabancı uyruklu çocuğa ulaşıldığı, bu çocukların da 128 Türk çocukla koro çalışmalarına katılmasının sağlandığı belirtildi.Çalışmaları başarıyla tamamlayan toplam 185 korist çocuğun Maltepe Kaymakamlığı Uluslararası Çocuk Korosu'nun üyesi olmaya hak kazandığı aktarılan açıklamada, repertuvar çalışmalarının, projenin özgün yanlarından bir diğerini oluşturduğu koroda, yabancı anne ve ninelerin kendi çocukluk şarkılarını seslendireceği aktarıldı.Açıklamada ayrıca, korist çocukların aileleriyle gerçekleştirilen sözlü tarih çalışması neticesinde, ailelerin kendi çocukluk şarkılarının derlendiği, ortaya çıkarılan bu parçaların ise aileler tarafından çocuklara kendi dillerinde öğretmelerinin sağlandığı ifade edildi.Sonrasında her bir parçanın, İngilizce, Arapça, Rusça ve Türkçe olmak üzere dört dile çevrilerek, Maltepe Uluslararası Çocuk Korosu'nun repertuvarına dahil edildiği ifade edilen açıklamada, Maltepe Kaymakamlığı Uluslararası Çocuk Korosu'nun 9 Aralık Pazar günü saat 17.00'de Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ilk kez dinleyicilerin karşısına çıkacağı kaydedildi.