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Maltepe Mahallesi karantinanın 9'uncu gününde

Maltepe Mahallesi karantinanın 9'uncu gününde Çanakkale Çan ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, 9 gündür karantina altında.

07.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:55
Maltepe Mahallesi karantinanın 9'uncu gününde
ÇANAKKALE - Çanakkale Çan ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, 9 gündür karantina altında. Mahalle Muhtarı Hüseyin Ekin, mahalle halkının hiçbir eksiğinin ve sorunun olmadığını ifade etti.
Çanakkale Çan ilçesi Maltepe Mahallesi, 29 Mart 2020 tarihinde saat 22.00'da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı. Karantinanın 9'uncu gününde Mahalle Muhtarı Hüseyin Ekin, "Köyümüz karantina sürecine girdiği anda köy dışında bulunan yaklaşık 30 vatandaşımız köye gelerek ailelerinin yanında bulunmak istediler. Şuan köyümüzde yaklaşık 400 kişi bulunmaktadır. Karantina başlangıcında köyümüzden dışarıya çıkan kimse olmadı. Yapılan yanlış haberler köy halkımızı çok üzdü. Karantinanın 9'uncu gününü tamamladık. 9 günlük süre zarfında jandarma ekiplerimiz sayesinde tüm ihtiyaçlarımız giderildi. Köy halkımız olarak hiçbir eksiğimiz ve hiçbir sorunumuz yoktur. Sorunsuz bir şekilde bu sürecin bitmesini bekliyoruz" dedi. Maltepe Mahallesi karantinanın 9’uncu gününde

Kaynak: İHA

Etiketler: Maltepe Mahallesi, Çanakkale, Karantina, Çan, Yerel

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Maltepe Mahallesi karantinanın 9'uncu gününde
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