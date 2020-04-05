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MALTEPE SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPAN 3 KİŞİYE BİNER LİRA CEZA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAMaltepe'de, vatandaşlara evde kalmaları konusunda yapılan tüm uyarılara rağmen sahilde yürüyüş yapan yayalara polis ekipleri tarafından işlem yapıldı.

05.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:56
MALTEPE SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPAN 3 KİŞİYE BİNER LİRA CEZA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Maltepe 'de, vatandaşlara evde kalmaları konusunda yapılan tüm uyarılara rağmen sahilde yürüyüş yapan yayalara polis ekipleri tarafından işlem yapıldı. Sahilde dolaşan 3 kişiye biner lira para cezası verildi.

Türkiye'de Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılar yapıldı, sahilde spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. İstanbulluların çoğu yapılan uyarılara uysa da kimi vatandaşlar evlerinde kalmak istemedi. Maltepe Sahili'nde yürüyüş yapan 3 kişiyi gören polis ekipleri yayalara Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca biner lira para cezası uygulandı. Ceza kesilen bir kişi, "Sahilde dolaştığım için ceza kesildi. Çıkmamam gerekiyormuş. Bilmiyordum, çok üzüldüm çünkü ceza çok yüksek. Bin lira ödedim. Evden çalışıyorum virüsten dolayı. İlk defa dışarıya çıkayım dedim çok sıkıldım evde. Hatta yeni çıkmıştım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahilde anons yapan polis aracı

-Sahilde dolaşan vatandaşlar

-Sahildeki martılar

- Polis ekiplerinin yayalara ceza kesmesi

-Ceza kesilen vatandaşlarla röp

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Genel ve detay


Kaynak: DHA

Etiketler: Maltepe, Polis, Güncel
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