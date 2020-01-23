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MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU ÇATISINDA YANGIN

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Maltepe Üniversite'nin kapalı spor salonu çatısında yangın çıktı.

23.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:55MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU ÇATISINDA YANGIN

Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Maltepe Üniversite'nin kapalı salonu çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Maltepe Üniversitesi kampüsünde bulunan kapalı spor salonunun çatısında yangın saat 09.45 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre çatıdaki tadilat sırasında izolasyon malzemeleri bir anda alev aldı. Görevliler ve işçiler durumu itfaiye, polise ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Polis ekipleri de tedbir amaçlı güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

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-Kapalı spor salonundan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Çatıdan çıkan duman

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Maltepe Üniversitesi, Maltepe, Güncel

Kaynak: DHA

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