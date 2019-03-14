Maltepe Üniversitesi'nden 14 Mart Tıp Bayramı Özel Kısa Film

Kaynak: AA

Maltepe Üniversitesi, 14 Mart Tıp Bayramı özel kısa film hazırladı.Maltepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, filmde, İstanbul'un İngilizler tarafından işgal altında olduğu Mart 1919'da, Tıbbiyeli Hikmet ve arkadaşlarının, işgali protesto etmek amacıyla dönemin Tıp Fakültesi olan Tıbbiye-i Şahane binasında dev bir Türk bayrağını dalgalandırması anlatılıyor.Eyleme katılan tüm öğrencilerin tutuklandığı aktarılan filmde, öğrencilerin "Biz her yıl 14 Mart'ı kutlarız" diye savunma yaptıkları ve Tıbbiye'nin kuruluşunun ilk kez böyle kutlandığı vurgulandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Özer, 14 Mart'ın dünyanın hiçbir yerinde Tıp Bayramı olarak kutlanmadığını, sadece Türkiye'de özel bir gün olarak anıldığını belirterek, hikayenin Milli Mücadele günlerine dayandığını aktardı.14 Mart'ın bayram olmasına neden olan olayın hikayesine ilişkin Özer, "Osmanlılar Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ayrıldığı ve İngiliz Donanması, topları şehre çevrili halde Haydarpaşa Limanı'nda demirlediği günlerde, işgalciler limana yakın olduğu için dönemin Tıp Fakültesi olan Tıbbiye-i Şahane binasına el koymuştu. Tarihi belgelere göre, Tıbbiye öğrencileri bir bölüme sıkıştırıldı ve öğrenci yatakhaneleri de bodrum katına taşındı. Ancak, Tıbbiye öğrencileri sessiz kalmamaya karar verdi ve öğrencilerden Hikmet Bey etrafında örgütlendi. İşgali protesto edeceklerdi." ifadelerini kullandı.Özer, 14 Mart sabahı Hikmet Bey ve arkadaşlarının dev bir Türk bayrağı hazırladığını, İngiliz nöbetçileri atlatarak okulun iki kulesinin arasındaki çatıya çıktığını ve ardından dev Türk bayrağını dalgalandırdığını belirtti.Üniversitenin yaptığı arşiv çalışmalarında ve tanıklarla görüşmelerinde, İngilizlerin eyleme katılan tüm öğrencileri tutukladığının da saptandığını bildiren Özer, şunları kaydetti:"Ancak anlatılanlara göre, Hikmet Bey ve arkadaşları, bahanelerini hazırlamıştı; 14 Mart 1827 tarihi, Osmanlı'da ilk modern tıp öğreniminin başladığı tarih olarak kabul ediliyordu. Öğrenciler 'Biz her yıl 14 Mart'ı kutlarız' diye savunma yaptı. İngilizler, bu eylemi sineye çekmek zorunda kaldı. Tıbbiye'nin kuruluşu; ilk kez böyle kutlandı. 14 Mart, 1919 yılından itibaren 'Milli Mu¨cadele'nin sembol tarihlerinden biri oldu ve Tu¨rk Tıp Bayramı olarak kabul edildi."