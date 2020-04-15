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MALTEPE VE SİLİVRİ CEZAEVLERİNDE TAHLİYELER DEVAM EDİYOR (ek görüntüler)

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte tahliye işlemleri başladı.

15.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:15
MALTEPE VE SİLİVRİ CEZAEVLERİNDE TAHLİYELER DEVAM EDİYOR (ek görüntüler)

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte tahliye işlemleri başladı. Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gece başlayan tahliyeler devam ediyor.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı. Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler otobüslerle dışarı çıkartıldı. Gece başlayan tahliyeler sabah saatlerinde de devam etti. Tahliye edilenler İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve Havaist'e ait otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrılıyor. Tahliye edilenlerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.

Görüntü dökümü:

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-Cezaevinden görüntü

-Tahliye edilenlerin otobüslerle cezaevinde ayrılması

-Alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Maltepe, Güncel
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