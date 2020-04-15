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Maltepe ve Silivri cezaevlerinden tahliyeler sürüyor

Yeni infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlatılan Silivri ve Maltepe cezaevlerinden tahliye işlemleri devam ediyor.

15.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:08
Maltepe ve Silivri cezaevlerinden tahliyeler sürüyor
Yeni infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlatılan Silivri ve Maltepe cezaevlerinden tahliye işlemleri devam ediyor.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 15 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği cezaevlerinden tahliye işlemleri sürüyor.
Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın bulunduğu alana çıkan karayolu üzerinde birkaç yere Jandarma görevlileri tarafından kontrol noktaları konuldu. Herhangi bir sivil aracın geçişine ve beklemesine izin verilmeyen alana basın mensupları da alınmıyor.
Tahliye edilen hükümlüler maske takılarak ve dezenfekte edilen otobüslere sosyal mesafe kuralına uyularak bindirilirken, İstanbul içi ve çevre illerdeki evlerine yakın bir yerde bırakılıyor. Yaşlı hükümlüler ise evlerine kadar götürülüyor.
Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklaşık 3 bin hükümlünün tahliye edileceği öğrenilirken, tahliye işlemlerinin yarın sona ermesi bekleniyor.
Maltepe Cezaevi'nden de 1050 kişi tahliye edilecek
Maltepe Ceza İnfaz Kurumları'ndan da yaklaşık 1050 kişi tahliye edilecek. Tahliye işlemlerinin yarın tamamlanacağı öğrenildi.
Maltepe Ceza İnfaz Kurumları'nın çevresinde de tedbirler gereği vatandaşların ve basın mensuplarının geçişine izin verilmiyor.
Polis tarafından oluşturulan kontrol noktasından, aile yakınları da dahil kimse alınmıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Maltepe, Silivri, Güncel
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