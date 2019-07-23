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Maltepeli çocuklar yaz okulunda eğlenerek, öğreniyorlar

Maltepe Belediyesi'nin 1 Temmuz-9 Ağustos tarihlerin arasında, 6 haftalık tek kur şeklinde, 206 öğrencinin katılımıyla düzenlediği yaz okulu büyük bir coşku ile devam ediyor.

23.07.2019 15:11 Maltepeli çocuklar yaz okulunda eğlenerek, öğreniyorlar
Maltepe Belediyesi'nin 1 Temmuz-9 Ağustos tarihlerin arasında, 6 haftalık tek kur şeklinde, 206 öğrencinin katılımıyla düzenlediği yaz okulu büyük bir coşku ile devam ediyor.

Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü'nün, 1 Temmuz tarihinde 6 haftalık tek kur şeklinde, 206 öğrencinin katılımıyla başlattığı yaz okulu tüm hızı ve coşkusuyla devam ediyor. Yaz okulu kapsamında hafta içi 5 gün, İdealtepe Cumhuriyet Eğitim Merkezi, Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi ve Yalçın Kızılay Spor Kompleksi'nde 6-12 yaş arasındaki çocuklar için deneysel, teorik derslerin yanı sıra çeşitli sosyal aktivite ve gezi programları da düzenleniyor. 3 haftayı geride bırakan yaz okulunda, deneyimli öğretmenler eşliğinde el işi dersinde geri dönüşüm kurbağalar, origami; işaret dili dersinde eğlenceli şarkılar; eğlenceli bilim dersinde planetaryum ile gökyüzü keşfi, elektrik ve renk olayları, kimyasal fiziksel tepkimeler; matematik dersinde sayı zinciri; fen bilgisi dersinde mevsimler ve gezegenler; sosyal bilgiler dersinde insan hakları, trafik kuralları, masal dersinde eğlenceli kitap okumaları, bahçe dersinde geleneksel oyunlar, drama dersleri ve müzik derslerinde piyano çalışmaları gerçekleştirildi.

Ortak gezi programı çerçevesinde de 3 hafta boyunca, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Havacılık Müzesi, Kadıköy İtfaiyesi ve Mis Bahçem gezileri düzenlendi. Mis Bahçem gezisinde öğrenciler Maltepe Belediyesi adına elma ağacı diktiler. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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