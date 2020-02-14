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Maltepeli kadınlara sağlık eğitimi

"Kadın Sağlığı Eğitimi Programı" (KSEP) çerçevesinde, kadınların kendi benliklerini tanımaları, hem fiziksel hem psikolojik olarak beden ve ruh bütünlüklerini sağlamaları adına 3 aylık bir eğitime başladı.

14.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:38Maltepeli kadınlara sağlık eğitimi

Psikolog eşliğinde sürdürülen eğitimlerde kadınlara içinde üreme organları, güvenli annelik, doğurganlığın düzenlenmesi, kadının sahip olduğu hakları bilmesi ve çocuk-ergenlere yönelik bilinçlendirme bilgilerini içeren bir dizi eğitim verilmesi planlandı. Eğitimler esnasında kadınlar, her hafta ikişer her konu başlığıyla ilgili oyun ve paylaşımlarla bilgilerini pekiştirecekler. Program sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecek.

Eğitime katılmak isteyen kadınlar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün 0216 458 99 99, dahili: 2030-2040 numaralı telefonlarına ulaşarak kayıtlarını yapabilecek.


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Kaynak: Bültenler

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